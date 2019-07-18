Премьер Нидерландов рассчитывает на помощь США в деле о крушении Boeing

Власти Нидерландов уверены, что администрация США поддержит следующие шаги по делу о катастрофе рейса МН17 компании «Малайзийские авиалинии» на востоке Украины. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, выступая в четверг в Атлантическом совете в столице США.

Главу правительства Нидерландов попросили уточнить, намерен ли он обсуждать возможные «совместные меры» по этому делу с президентом США Дональдом Трампом в ходе нынешнего визита в Вашингтон.

«Насчет американской администрации мне поделиться нечем, кроме как поблагодарить за то, что Америка делала до настоящего времени по MH17. Она была с нами с первого дня... И я знаю, что, когда нужно будет делать следующие шаги, мы сможем рассчитывать на администрацию США. Однако в настоящий момент мы должны гарантировать, что выполним то, чем занимается Совместная следственная группа (ССГ), привлечь к суду тех, кто совершил это зверство», — ответил Рютте.

При этом он отметил, что гибель пассажиров и экипажа рейса MH17 пока не является причиной введения Западом в отношении России санкций. «Совместная следственная группа в составе Бельгии, Малайзии, Австралии, Украины и Нидерландов коллективно работает над тем, чтобы определить следующие шаги, а также привлечь виновных к ответственности», — сказал Рютте. «Санкции никогда не были связаны с MH17, однако, конечно, они были применены в то время, когда Россия начала вмешиваться в ситуацию на востоке Украины и захватила Крым, — утверждал премьер. — Конечно, россияне отрицают вовлеченность в конфликт на востоке Украины, несмотря на растущий объем доказательств».

«Мы сделаем все, чтобы гарантировать единство ЕС по данному вопросу, и это важно», — добавил Рютте.