Войти
Личная встреча Путина и Зеленского пока не обсуждается
дружба народов
Личная встреча Путина и Зеленского пока не обсуждается
Зеленский не хочет договариваться с другими политсилами после выборов
позиция
Зеленский не хочет договариваться с другими политсилами после выборов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Премьер Нидерландов рассчитывает на помощь США в деле о крушении Boeing

359
Премьер Нидерландов рассчитывает на помощь США в деле о крушении Boeing

Власти Нидерландов уверены, что администрация США поддержит следующие шаги по делу о катастрофе рейса МН17 компании «Малайзийские авиалинии» на востоке Украины. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, выступая в четверг в Атлантическом совете в столице США.

Главу правительства Нидерландов попросили уточнить, намерен ли он обсуждать возможные «совместные меры» по этому делу с президентом США Дональдом Трампом в ходе нынешнего визита в Вашингтон.

«Насчет американской администрации мне поделиться нечем, кроме как поблагодарить за то, что Америка делала до настоящего времени по MH17. Она была с нами с первого дня... И я знаю, что, когда нужно будет делать следующие шаги, мы сможем рассчитывать на администрацию США. Однако в настоящий момент мы должны гарантировать, что выполним то, чем занимается Совместная следственная группа (ССГ), привлечь к суду тех, кто совершил это зверство», — ответил Рютте.

Читайте также: Кабмин упростил перемещение товаров через линию разграничения на Донбассе

При этом он отметил, что гибель пассажиров и экипажа рейса MH17 пока не является причиной введения Западом в отношении России санкций. «Совместная следственная группа в составе Бельгии, Малайзии, Австралии, Украины и Нидерландов коллективно работает над тем, чтобы определить следующие шаги, а также привлечь виновных к ответственности», — сказал Рютте. «Санкции никогда не были связаны с MH17, однако, конечно, они были применены в то время, когда Россия начала вмешиваться в ситуацию на востоке Украины и захватила Крым, — утверждал премьер. — Конечно, россияне отрицают вовлеченность в конфликт на востоке Украины, несмотря на растущий объем доказательств».

«Мы сделаем все, чтобы гарантировать единство ЕС по данному вопросу, и это важно», — добавил Рютте.

Марк Рютте, MH-17
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 18 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
политтехнолог

Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Независимость Центробанка или экономический рост

Экономическая стабильность и экономический рост - не тождественны. Есть немало исследований, посвященных взаимосвязи независимости Центробанка и инфляции, эта тема часто поднимается в отечественных СМИ. Однако, редким гостем наших СМИ является вопрос связи независимости ЦБ и экономического роста. С учетом того, что невысокие темпы экономической динамики Украины волнуют нас все сильнее, предлагаю рассмотреть эту взаимосвязь.
Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Технологии угрожают либеральной демократии

Авторитарные режимы прошлого имели сложные системы наблюдения. Им нужен был чуть ли не один человек, чтобы контролировать другого, собранная информация была централизованной, но не было сложных аналитических технологий. Чтение отчетов предполагало наличие толп агентов. Одним словом, такие процедуры были неэффективными. В XXI веке искусственный интеллект (ИИ) и биотехнология открывают новые перспективы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016