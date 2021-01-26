В Нидерландах не отменят комендантский час несмотря на беспорядки

Правительство Нидерландов не намерено отменять комендантский час в связи с беспорядками, которые уже три вечера подряд охватывают различные города страны. Об этом заявили во вторник сразу несколько министров, отметив, что власти не собирают капитулировать перед людьми, которые бьют витрины магазинов.

Голландская полиция уже разыскивает всех участников беспорядков. Им грозят не только штрафы, но и тюремное заключение.

Действия правоохранительных органов поддерживает и.о. премьер-министра страны Марк Рютте. «Полиция пользуется нашим огромным уважением и может рассчитывать на полную поддержку, — отметил он в Twitter. — Это преступное насилие должно прекратиться». «Беспорядки не имеют ничего общего с протестами или борьбой за свободу, — добавил Рютте. — Мы должны сначала вместе выиграть войну с вирусом, потому что только тогда мы сможем вернуть себе свободу».

Беспорядки по вечерам начались в Нидерландах 23 января на фоне введения в стране комендантского часа с 21:00 по 04:30 (в дополнение к уже действующему в стране с середины декабря прошлого года практически полному карантину). Основными участниками протестов является агрессивно настроенная молодежь. Практически везде ситуация развивается по одному и тому же сценарию: ближе к началу комендантского часа на улицу выходят толпы людей, которые отказываются выполнять требования полиции и целенаправленно идут на конфронтацию. Нередко протестующие бьют витрины магазинов, переворачивают машины и забрасывают блюстителей порядка петардами и камнями. Для их разгона сотрудники правоохранительных органов пускают в ход дубинки, собак, водометы и слезоточивый газ.

В понедельник вечером беспорядки охватили около 10 городов. Наиболее серьезная ситуация наблюдалась в Роттердаме и Хертогенбосе. В общей сложности полиция задержала 184 человека. Полиция не исключает дальнейшие задержания и призывает свидетелей делиться фото- и видеозаписями для опознания участников беспорядков.