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Суд продлил арест Вышинского до 19 сентября

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Суд продлил арест Вышинского до 19 сентября

Суд в Киеве в пятницу продлил арест главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на очередные 60 дней, до 19 сентября этого года. Такое решение огласила председательствующая судья Подольского районного суда.

«Коллегия судей не находит оснований для удовлетворения ходатайства защиты о замене избранной меры пресечения», — зачитала судья решение, добавив, что оно может быть обжаловано в течение семи дней со дня оглашения.

Следующее заседание назначено на 15:00 16 сентября.

До этого защита Вышинского обратилась с ходатайством об освобождении его из-под стражи. Адвокаты сочли безосновательным продление меры пресечения и просили суд ее смягчить.

«Прошу суд отказать в продлении меры пресечения и изменить меру пресечения в виде содержания под стражей под личное обязательство, в том числе и с ношением электронного браслета», — сказал адвокат Андрей Доманский.

Сторона же обвинения обратилась к суду с ходатайством «о продлении ареста Вышинского на два месяца». Мотивируя обращение, прокурор отметил, что Вышинский «может скрываться от органов следствия».

Отметим, что сам Вышинский на суде заявил, что не согласен на какой-либо обмен.

«Я никуда не собираюсь убегать, я хочу справедливости. Я слышал, что меня хотят обменять, но я не вещь, чтобы меня менять», — сказал он журналистам.

Он также сообщил, что в случае освобождения из-под стражи продолжит журналистскую деятельность. «Естественно, хочу продолжить работу в прессе, которой занимаюсь достаточно долго», — сказал он.

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Главный редактор агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан в мае 2018 года в Киеве. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Вышинский отвергает все предъявленные обвинения, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Кирилл Вышинский
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Пятница, 19 июля 2019
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