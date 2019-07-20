У Луценко есть «горячие версии» по поводу убийства Шеремета

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о «горячих версиях» в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.
«Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу об убийстве Павла Шеремета... Есть горячие версии», — написал генпрокурор на своей странице в Фейсбук в субботу.
По данным Луценко, в рамках расследования допрошены сотни человек, проверены десятки тысяч, привлечены иностранные специалисты.
«Делается всё возможное», — отметил он.
Как уточнила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, глава Национальной полиции Сергей Князев и начальник департамента уголовного розыска Сергей Тихонов 19 июля доложили Луценко о ходе расследования.
«Правоохранители делают всё возможное. Сотни человек допрошены, тысячи человек проверяются. Круг подозреваемых сужается», — привела слова генпрокурора его пресс-секретарь на странице в Фейсбук.
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