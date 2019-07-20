УЕФА наказала Украинскую ассоциацию футбола за поведение болельщиков на матче с Сербией

Комитет УЕФА по контролю, этике и дисциплине принял решение относительно нарушений во время отборочного матча Евро-2020 Украина — Сербия, который состоялся 7 июня нынешнего года на «Арене Львов».

Украинская ассоциация футбола получила обвинения по четырем пунктам, и ей придется заплатить штраф, сообщает официальный сайт УЕФА.

«На Арене Львов» зажигали файеры, бросали предметы в направлении поля, блокировали лестницы, применяли лазерные указки. В связи с этим УАФ придется заплатить 15 тыс 250 евро штрафа за фейерверки и блокировку проходов. По другим обвинениям дело было закрыто", — отмечается в сообщении.

Напомним, сборная Украины во Львове разгромила сербов — 5:0. Дублями отличились Виктор Цыганков и Евгений Коноплянки, еще один мяч забил Роман Яремчук.