Лозанна признала, что Украина не виновата и ради этого точно стоило идти до конца, - Коньков о решении CAS

Сегодня УАФ получила решение Стокгольмского арбитража в деле о техническом поражении украинской сборной в пользу Швейцарии в матче Лиги наций. Суд признал, что вины Украины нет, но оставил прежнее решение в силе. Легендарный динамовец, экс-тренер сборной Украины Анатолий Коньков прокомментировал решение.
«Так как они признали, что Украина не виновна — значит Украина отстояла свои права. А как так приняли решение оставить техническое поражение — это из области фантастики.
Я считаю, что Украина сделала все возможное. Ради этого признания невиновности стоило идти в CAS, а то как поступили швейцарцы — останется на совести швейцарцев» — сказал он.
Коньков считает, что УАФ сделала все, чтобы игра состоялась.
«А вот УЕФА в глазах нашей футбольной общественности подобными решениями потеряет свой авторитет», — подытожил функционер.
Напомним, матч 6-го тура Лиги наций Швейцария — Украина был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей.
25 ноября УЕФА присудил Украине техническое поражение со счетом 0:3. После этого, УАФ обратилась в Лозанну.
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