Аналитики Raiffeisen считают, что Украина заключит новую программу с МВФ и избежит дефолта

Украина сможет заключить новую программу с Международным валютным фондом на сумму 6-8 миллиардов долларов к концу 2019 года и осуществить необходимые выплаты по внешнему долгу в 2020 и 2021 годы.
Об этом говорится в прогнозе аналитиков Raiffeisen Bank International, передает «Интерфакс-Украина».
Аналитики Raiffeisen указывают, что 40% выплат по валовому внешнему долгу Украины приходится на 2020-2021 годы (2020 — 16,8 млрд долларов, 2021— 18,5 млрд долларов), поэтому правительству необходима новая программа сотрудничества с МВФ в кратчайшие сроки.
«Даже с учетом полного ролловера межфирменных кредитов и рефинансирования 50% корпоративных кредитов, Украине придется выплатить 12,5 млрд долларов в 2020 году и 15 млрд долларов в 2021 году», — сказано в документе.
По мнению аналитиков, привлечение кредитов МВФ может обеспечить частичное покрытие долга Украины, а оставшуюся сумму можно будет получить на долговых рынках путем размещения облигаций и через официальные двусторонние кредитные соглашения.
Они отметили, что значительная задолженность как частного, так и государственного секторов с высокой долей валютных обязательств наряду с необходимостью крупных выплат в ближайшие два года сейчас сдерживают кредитование Украины, и без программы с МВФ привлечение страной больше средств на рынке и обеспечение выплат по долгу остается маловероятным.
Аналитики Raiffeisen считают маловероятным повышение рейтингов Украины до конца этого года, однако видят хорошие перспективы для их роста в ближайшие два года после выборов в случае прогресса реформ.
В документе отмечается высокая вероятность получения большинства пропрезидентской партией «Слуга народа», лидирующей в опросах с показателем 41,5-52,3%, что позволит обеспечить проведение обещанных президентом Владимиром Зеленским реформ, благодаря которым Украина сможет получить поддержку МВФ.
По мнению аналитиков, даже в случае невозможности самостоятельно сформировать правительство партия «Слуга народа» может создать коалицию с реформаторской партией «Голос» Святослава Вакарчука, которую поддерживают 5-7% опрошенных.
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