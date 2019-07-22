США обещают в 2024 году колонизировать Луну

Через пять лет американские астронавты не только снова отправятся на Луну, но и останутся там, чтобы создать надежную базу, которая позволит в будущем рассчитывать на полет человека на Марс. Об этом вице-президент США Майк Пенс заявил в интервью телекомпании CBS.
Политик заверил, что администрация продолжит поддерживать проект ракеты Orion, которая и должна будет доставить астронавтов на Луну в 2024 году. «При прежних администрациях этот проект недофинансировался и не получал необходимое внимание. Наша администрация такую ошибку не допустит», — заверил Пенс. По его словам, президент Дональд Трамп в любом случае рассчитывает вернуть американцев на Луну, поскольку это, по его мнению, должно сделать США лидером в освоении космического пространства.
На вопрос журналиста CBS, верит ли вице-президент в то, что астронавт сможет высадиться на красной планете в обозримом будущем, Пенс ответил, что уверен в этом.
4 июля, во время празднования Дня независимости США Трамп произнес речь, в которой пообещал не только вернуться на Луну, но и установить американский флаг на Марсе. Для этого из государственного бюджета предполагается выделить $1,6 млрд.
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