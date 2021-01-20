Пенс прибыл на церемонию инаугурации Байдена

Уходящий вице-президент США Майк Пенс прибыл на Капитолийский холм, где примет участие в церемонии инаугурации Джо Байдена.

Гости инаугурации встретили аплодисментами Пенса, свидетельствует трансляция.

Пенс представляет на церемонии уходящую администрацию, поскольку его шеф Дональд Трамп присутствовать на инаугурации отказался.

Читайте также: Трамп оставил Байдену записку в Овальном кабинете

Перед инаугурацией Байдена к присяге будет приведена избранная вице-президент Камала Харрис.