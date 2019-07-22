Савченко на своем округе пока набрала три голоса

Лидер общественной организации «Никто кроме нас», самовыдвиженец Александр Ковалев побеждает в округе № 51 (часть г.Горловка, включая пгт Зайцево, и часть Бахмутского района Донецкой области) на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, по результатам обработки 50% протоколов он набрал 64,31% голосов избирателей, тогда как его ближайший конкурент, самовыдвиженец Владимир Весёлкин — 14,93%.

Остальные кандидаты набрали менее 7% голосов. В их числе — действующий народный депутат Надежда Савченко, набравшая 1,24% (3 голоса на 50% протоколов).

14 из 26 кандидатов на округе не получили ни одного голоса избирателей.

Всего в округе № 51 два избирательных участка.