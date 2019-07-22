В Киевской области «Слуга народа» возьмет не все округа

Представители партии «Слуга народа» побеждают в шести из девяти мажоритарных округов в Киевской области по результатам обработки от 18% до 56% электронных протоколов, еще на двух продолжается борьба.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), лишь в округе № 90 по результатам обработки 55,67% протоколов уверенно лидирует представитель партии «Белая Церковь вместе» Николай Бабенко, набирая 27,98% голосов. Если ближайший соперник, представитель «Слуги народа» Юрий Нестерчук набирает 16,58%. У представителя партии «Голос» Натальи Бигари — 9,44%, у остальных кандидатов — менее 6%.

В округе № 91 по результатам обработки 55,15% протоколов со значительным отрывом лидирует представитель «Слуги народа» Олег Дунда (32,7% голосов). У действующего нардепа от фракции БПП, самовыдвиженца Руслана Сольвара 18,5%, у представителя «Батькивщины» Виктора Бойко — 13,34%, у остальных — менее 3,5%.

В округе № 93 при обработке 23,03% протоколов уверенно лидирует выдвиженка от партии «Слуги народа» Анна Скороход (41,23%), за ней — самовыдвиженец Александр Жукотанский (23,46%). Далее идут действующий нардеп из «Народного фронта», самовыдвиженец Геннадий Кривошея (8,25%), у остальных депутатов — менее 6%.

В округе № 94 при обработке 18,38% протоколов журналист телеканала «1+1», кандидат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский набирает 34,86% голосов избирателей, более чем двоекратно опережая своих ближайших соперников. У действующего народного депутата из фракции «Блок Петра Порошенко», самовыдвиженца Игоря Кононенко — 14,63% голосов, у кандидата от партии «Батькивщина» Ларисы Ильенко — 13,47%. У остальных кандидатов — менее 4%.

В округе № 95 по результатам обработки 30,55% представитель «Слуги народа» Александр Горобец (29,1% голосов) опережает экс-мэра Ирпеня, самовыдвиженца Владимира Карплюка (22,77% голосов), борьба продолжается. У остальных кандидатов — менее 7% голосов.

В округе № 96, где обработано 33,31% протоколов, лидирует специальный корреспондент, журналист-расследователь телеканала «1+1» Ольга Василевская-Смаглюк (выдвиженец партии «Слуга народа»), которую поддержали 38,72% избирателей. За ней следует руководитель депутатской группы «Воля народа» в парламенте 8-го созыва, самовыдвиженец Ярослав Москаленко с показателем 26,38%. У выдвинутого партией «Батькивщина» Романа Буковского — 9,45%, у остальных — 4% и менее.

В округе № 97 при обработке 26,66% протоколов со значительным преимуществом лидирует представитель «Слуги народа» Николай Галушко (37,3%). Представитель партии «Европейская солидарность» и действующий нардеп из БПП, выдвиженец партии «Голос» Павел Ризаненко — на 2 и 3 местах (14,98% и 11%). Представитель «Батькивщины» Марина Коваленко набирает 8,49%, самовыдвиженец Олег Кищук — 7,89%, остальные — менее 4%.

В округе № 98 побеждает представитель партии «Слуга народа» Сергей Бунин (42,68% голосов по результатам обработки 30,72% протоколов). У его ближайшего соперника, самовыдвиженца Сергея Мищенко 24,6%, у представителя Аграрной партии Валерия Мартышко — 11,97%, у прочих — менее 4%.

В округе № 92 происходит борьба сразу между четырьмя кандидатами, набирающими приблизительно одинаковое количество голосов. По результатам обработки 28,24% протоколов с незначительным опережением идет представитель «Слуги народа» Валерий Колюх (19,01%), за ним следуют самовыдвиженец Виталий Гудзенко (18,97%), представитель «Батькивщины» Виктор Свитовенко (18,8%), самовыдвиженец Александр Ференец (18,31%). У остальных кандидатов — от 5,1% и менее.