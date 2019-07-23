Кабмин назначил временного руководителя ГФС вместо Власова

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Дениса Гутенко. Об этом говорится в распоряжении правительства.

До этого назначения Гутенко занимал должность директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС.

Напоминаем, 17 июля Кабмин уволил и. о. главы ГФС Александра Власова.

Власов написал заявление об увольнении по требованию президента Владимира Зеленского 14 июля.

Свое требование Зеленский объяснил тем, что Власов не уволил руководителей таможен в четырех областях — Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой — из-за неудовлетворительной борьбы с контрабандой на границе.