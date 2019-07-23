«Слуга народа» побила сразу несколько рекордов «Партии регионов»

Партия «Слуга народа» показала абсолютный рекорд поддержки за всю историю независимой Украины. До этого по спискам больше всего набирала «Партия регионов» на выборах 2007 года — 34,37%.

Об этом говорится в публикации «Украинской правды».

Отмечается, что партия Зеленского побила другой рекорд партии Януковича, проведя наибольшее количество мажоритарщиков в Раду. До этого наилучший показатель принадлежал «Партии регионов», которая в 2012 году выиграла 113 мажоритарных округов.

Партия Зеленского берет те же голоса, которые отдали за него в первом туре президентских выборов 2019: за Зеленского тогда проголосовали 5,7 миллиона человек, а за «Слугу народа» по состоянию на вечер 22 июля — 5,4 миллиона.

С другой стороны некоторые партии поставили антирекорды. Так, победитель предыдущих выборов по партийной составляющей «Народный фронт» не смог дожить до следующих выборов. В выборах-2019 НФ не участвовал.

Наибольший регресс по списочной части по сравнению с 2014 годом с нынешних парламентских партий, если не считать «Народный фронт», продемонстрировали:

«Самопомощь»: было 10,97%, а стало 0,7%;

Блок Петра Порошенко (теперь «ЕС»): было 21,87%, а стало 8,5%;

«Радикальная партия»: было 7,44%, стало — 3,8%.