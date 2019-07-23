Власти Венесуэлы объявили в стране выходной из-за отключения света

Правительство Венесуэлы отменило рабочий день и занятия в учебных заведениях 23 июля из-за перебоев в электроснабжении на всей территории страны. Об этом во вторник сообщил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес в Twitter.
«С целью содействия процессу восстановления электроснабжения рабочий день и занятия в учебных заведениях 23 июля отменены. [Гражданам] не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости», — написал министр.
Массовое отключение электроэнергии произошло вечером в понедельник в ряде районов Каракаса и во всех 23 штатах Венесуэлы. Как указал министр электроэнергетики Боливарианской Республики Фредди Брито, власти страны начали переподключение системы подачи электроэнергии для восстановления энергоснабжения.
В марте в Боливарианской Республике произошло несколько массовых отключений электричества, когда без света остались Каракас и большинство штатов. По данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.
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