В США тело пропавшего сотрудника магазина спустя десять лет нашли на рабочем месте

Сотрудники супермаркета No Frills в американском штате Айова обнаружили на складе тело своего коллеги, пропавшего десять лет назад, сообщает Oklahoma’s News 4.
Ларри Эли Мурильо-Монкада исчез 28 ноября 2009 года. По словам родителей, он принимал лекарства, которые негативно воздействовали на его психику и настроение. В день исчезновения он был расстроен и куда-то ушел.
Полицейские опросили всех знакомых Ларри, отправили запросы в изоляторы временного содержания и даже иммиграционные центры (пропавший был родом из Гондураса), однако выйти на его след не удалось.
Теперь следователи полагают, что в тот день Ларри отправился на работу. На складе стояло множество холодильников, на которых было удобно сидеть. Сотрудники зачастую устраивали там неофициальные перерывы.
Ларри, очевидно, решил побыть в одиночестве, присел отдохнуть и случайно упал в проем между стеной и холодильником. Выбраться самостоятельно он не смог, а его крики о помощи, скорее всего, заглушил шум оборудования.
Останки мужчины пролежали за холодильником почти десять лет, пока сотрудники не решили переместить оборудование. Ларри удалось опознать по одежде, затем его личность подтвердил анализ ДНК. Его смерть признали несчастным случаем.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016