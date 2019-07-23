Политолог Молчанов заявил об открытии уголовного дела против сотрудников РВС Банка Демчака

В отношении сотрудников РВС Банка, контролером которого является экс- депутат Руслан Демчак открыто уголовное производство.

Об этом в Facebook сообщил политолог Кирилл Молчанов, пишет «Апостроф».

«Однако магия если и была, то закончилась: 25.06.2019 с момента внесения НАБУ в ЕРДР уголовного производства № 52019000000000525 по части 3 ст. 206-2 УК Украины относительно рейдерского захвата БЦ „София“, площадью более 5 тыс.кв.м. в центре Киева. Фабула простая: в январе-феврале 2019 года служебные лица „РВС Банка“, действуя по предварительному сговору со служебными лицами ООО „Голденграунд“, служебными лицами ООО „Меджестик“ (ликвидатор Гонта Оксана), судьями Агриковой Оксаной, Черногуз Михаилом и Михальской Юлией, служебными лицами КП „Регистрационное бюро“ (Анна Чуйко), а также иными лицами противоправно завладели имуществом ООО „Рантье Плюс“, да, тем самым БЦ „София“. В анамнезе использование поддельных документов, печатей и штампов», отметил эксперт.

Также Молчанов рассказал о схеме рейдерского захвата БЦ «София», площадью более 5 000 кв.м., который располагается в самом сердце Киева, собственником которого является ООО «Рантье Плюс».

Так, в 2011 году, ипотека БЦ «София» была признана недействительной и данное решение было признано во всех инстанциях. Однако спустя 8 лет Северный апелляционный хозяйственный суд нашел основания для восстановления сроков для апелляционного пересмотра и отменил решение 2011 года по заявлению об отказе от иска, поданным ликвидатором ООО «Меджестик». Результатом стала незаконная регистрация права собственности на строение и земельный участок за АТ «РВС Банк», как новым ипотекодержателем, который связывают с Русланом Демчаком.

Напомним, ранее СМИ неоднократно сообщали о том, что Руслан Демчак помогает «РВС Банку» заполучить гостиницу «Лыбидь».