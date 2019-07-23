После поручения Зеленского работникам «Николаевского судостроительного завода» отдали зарплату

По поручению президента Украины Владимира Зеленского был решен вопрос погашения задолженности по заработной плате работникам государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» (Николаев), сообщает во вторник Офис президента.
«23 июля государственный концерн „Укроборонпром“ отчитался о выполнении поручения президента в полном объеме. По его информации, на счета государственного предприятия „Николаевский судостроительный завод“ для погашения задолженности по заработной плате было перечислено 54,8млн грн. Кроме того, было перечислено 31,7млн грн для выплат компенсации за несвоевременно выплаченную заработную плату, а также налогов и сборов, связанных с расчетом на оплату труда», — говорится в обнародованном во вторник сообщении.
В Офисе президента напомнили, что во время рабочей поездки в Николаевскую область 17 июля Зеленский получил информацию о наличии долгов по зарплате перед работниками этого предприятия. Президент поручил генеральному директору «Укроборонпрома» Павлу Букину безотлагательно решить вопрос погашения этой задолженности.
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