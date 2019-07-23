У Зеленского хотят создать в Раде комитет по контролю за спецслужбами

Партия «Слуга народа» планирует инициировать создание в Верховной Раде комитета по контролю за разведывательными и правоохранительными органами. Об этом сообщил эксперт «Украинского института будущего», занимающий 19-е место в списке политической партии «Слуга народа» на внеочередных выборах в Верховную раду Денис Монастырский в интервью изданию «theБабель».
«Но для того, чтобы такой спецкомитет существовал, нужно создать законодательную базу, в том числе учесть позицию Конституционного суда (КС) относительно пределов контрольных функций парламента. Например, по решению КС Рада не может давать кадровые рекомендации в этой сфере. Над этим проектом работало и действующее правительство», — сказал он. По словам Монастырского, после того, как документ будет готов, его нужно «пропустить через внешнее экспертное обсуждение».
Есть также планы создать на Украине Национальное бюро финансовой безопасности, которое «будет расследовать и документировать экономические преступления против государства». «Он заберет полномочия у всех ведомств, которые сейчас работают в этом направлении: Службы безопасности Украины, Нацполиции и Государственной фискальной службы», — пояснил Монастырский.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016