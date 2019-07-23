Войти
Зеленский уже успел поздравить Джонсона и ждет первой встречи
дружба народов
Зеленский уже успел поздравить Джонсона и ждет первой встречи
Разумков обещает, что новая власть будет принимать решения публично
позиция
Разумков обещает, что новая власть будет принимать решения публично

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

инициатива
RSS

У Зеленского хотят создать в Раде комитет по контролю за спецслужбами

191
У Зеленского хотят создать в Раде комитет по контролю за спецслужбами

Партия «Слуга народа» планирует инициировать создание в Верховной Раде комитета по контролю за разведывательными и правоохранительными органами. Об этом сообщил эксперт «Украинского института будущего», занимающий 19-е место в списке политической партии «Слуга народа» на внеочередных выборах в Верховную раду Денис Монастырский в интервью изданию «theБабель».

«Но для того, чтобы такой спецкомитет существовал, нужно создать законодательную базу, в том числе учесть позицию Конституционного суда (КС) относительно пределов контрольных функций парламента. Например, по решению КС Рада не может давать кадровые рекомендации в этой сфере. Над этим проектом работало и действующее правительство», — сказал он. По словам Монастырского, после того, как документ будет готов, его нужно «пропустить через внешнее экспертное обсуждение».

Читайте также: Почем в Украине продают землю

Есть также планы создать на Украине Национальное бюро финансовой безопасности, которое «будет расследовать и документировать экономические преступления против государства». «Он заберет полномочия у всех ведомств, которые сейчас работают в этом направлении: Службы безопасности Украины, Нацполиции и Государственной фискальной службы», — пояснил Монастырский.

Верховная Рада, Слуга народа, Денис Монастырский
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 23 июля 2019
Понедельник, 22 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
политтехнолог

Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Независимость Центробанка или экономический рост

Экономическая стабильность и экономический рост - не тождественны. Есть немало исследований, посвященных взаимосвязи независимости Центробанка и инфляции, эта тема часто поднимается в отечественных СМИ. Однако, редким гостем наших СМИ является вопрос связи независимости ЦБ и экономического роста. С учетом того, что невысокие темпы экономической динамики Украины волнуют нас все сильнее, предлагаю рассмотреть эту взаимосвязь.
Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Технологии угрожают либеральной демократии

Авторитарные режимы прошлого имели сложные системы наблюдения. Им нужен был чуть ли не один человек, чтобы контролировать другого, собранная информация была централизованной, но не было сложных аналитических технологий. Чтение отчетов предполагало наличие толп агентов. Одним словом, такие процедуры были неэффективными. В XXI веке искусственный интеллект (ИИ) и биотехнология открывают новые перспективы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016