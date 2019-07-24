МВФ предрекает Украине потерю трети рабочей силы

К 2050 году Украина, а также Болгария, Латвия и Польша потеряют более 30% рабочей силы, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) по демографии стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. В Словакии и Сербии объем рабочей силы сократится к тому моменту на 20%.
Как указывают авторы документа, избежать этого может помочь политика, направленная на повышение рождаемости, внутренней миграции и доли рабочей силы в общей численности населения. Отмечается, что некоторые страны уже делали ставку на привлечение мигрантов для решения проблемы с сезонной нехваткой рабочей силы: Чехия, Польша и Словакия недавно упростили миграционные процедуры для работников из стран, не входящих в ЕС, в том числе для Украины.
В феврале Госстат сообщил, что за 2018 год численность населения Украины уменьшилась на 233,2 тыс. человек. При этом темпы сокращения населения опередили показатели 2017 года. Однако, как отмечает Госстат, в стране возросли темпы миграционного прироста: показатель достиг 18,5 тыс. человек. По данным службы, превышение числа умерших над числом рожденных остается существенным: на 100 умерших украинцев приходится 57 живорожденных.
Весной стало известно, что за январь—февраль численность населения Украины сократилась более чем на 50 тыс. человек.
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