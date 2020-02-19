В России признали проблемы с демографией

Минэкономразвития РФ в обновленном прогнозе социально-экономического развития снизило ожидания по росту численности населения России до 2024 года. Прогноз входит в пакет документов, внесенных в Госдуму вместе с поправками к федеральному бюджету на 2020-2022 годы, сообщает РБК.

По состоянию на 1 января 2020 года численность постоянного населения России составляет 146,74 млн человек.

Обновленный прогноз предполагает, что численность населения России составит:

2020 год — 146,8 млн (вместо 147 млн человек из предыдущей версии прогноза);

2021 год — 147 млн (147,3 млн человек);

2022 год — 147,2 млн (147,7 млн);

2023 год — 147,4 млн (148,2 млн);

2024 год — 147,5 млн (148,7 млн).

Таким образом, если раньше предполагалось, что население РФ будет расти на 300-400 тыс. человек ежегодно, то теперь Минэкономразвития ожидает более скромные темпы — на уровне 200 тыс. человек в год.

При этом расчеты Минэкономразвития идут в разрез с демографическим прогнозом Росстата. Согласно его среднему варианту, в 2020 году население России сократится на 90,6 тыс. человек и впоследствии убыль будет только расти.

Так, к 2024 году Росстат прогнозирует сокращение численности до 145,9 млн человек.

Население России сокращается с 2018 года. Естественная убыль населения, согласно данным Росстата, не компенсируется за счет миграции.