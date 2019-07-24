Порошенко приходил в ГБР в среду, хотя допрос ему назначен на четверг

Пятый президент Украины Петр Порошенко приходил в Государственное бюро расследований в среду, 24 июля, однако не на допрос, который ему назначен на 15:00 четверга, 25 июля, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» информированный источник.

При этом собеседник агентства не смог пояснить, по какому вопросу и к кому приходил Порошенко в ГБР в среду, дав понять, что эта информация, возможно, будет обнародована позже.

В настоящее время, по словам источника, Порошенко уже вышел из здания ГБР.

В пресс-службе «Европейской солидарности» пока не комментируют эту информацию.