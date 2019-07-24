Зеленский встретится с Джонсоном после Brexit, - посол

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко прогнозирует, что встреча нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского будет после того, как Лондон завершит выход из Европейского союза. Об этом сообщает Радио Свобода.
Сообщается, что после избрания в фокусе внимания нового премьер-министра будет реализация «Брексита».
«Мы бы, конечно, очень хотели организовать этот визит в удобное для обеих сторон время. Мы, конечно, объективно даем время Великобритании на реализацию Брекситу до 31 октября, но после того момента, думаю, будет делаться все для того, чтобы мы организовали полноценный двусторонний контакт между двумя лидерами», — сказала посол.
Также Галибаренко отметила, что Борис Джонсон дважды посещал Украину во время работы министром иностранных дел Объединенного королевства и поэтому он знает о ситуации в Украине, вооруженном конфликте и аннексии Крыма.
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