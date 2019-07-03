Samsung устранила недоработки в складном смартфоне Galaxy Fold

Компания Samsung завершила работу над устранением недоработок в Galaxy Fold, по вине которых релиз складного смартфона был задержан на несколько месяцев. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, в данный момент корейская фирма находится «на завершающей стадии производства коммерческой версии» устройства, однако пока не может определиться с датой начала продаж.

Ранее Samsung была вынуждена отложить выход Galaxy Fold из-за непредвиденных поломок. У многих журналистов, которым роздали тестовые образцы, аппарат сломался за пару дней. У одного обозревателя появились перпендикулярные линии, сходящиеся на неровности, у другого — дисплей начал мерцать на следующий день после использования. У многих брак проявился после снятия защитного слоя с экрана — они думали, что это просто фабричная пленка.

Вслед за Samsung выход своей складной модели — Mate X — перенесла и Huawei. В компании сообщили, что после инцидента с Galaxy Fold решили отложить релиз до сентября и дополнительно протестировать аппарат.

По информации Bloomberg, в Samsung устранили недоработку, обернув пленкой всю поверхность экрана и заправив её за края — так, чтобы слой нельзя было подцепить пальцем. Видевшие исправленное устройство источники также сообщили, что компания заново спроектировала шарнир — чтобы он располагался на одном уровне с дисплеем, а образовывающийся при раскрытии смартфона зазор был почти незаметен.

Galaxy Fold должен был поступить в продажу 26 апреля по цене от $1980. Компания вряд ли успеет подготовить исправленную модель к крупной презентации Unpacked, которая пройдет 7 августа в Нью-Йорке. По данным Bloomberg, все внимание на мероприятии будет уделено планшетофону Note 10, а обновленную складную модель покажут позже.