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Волкер встретился с Тимошенко

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Волкер встретился с Тимошенко

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе визита в Киев обсудил с лидером партии ВО «Батькивщины» Юлией Тимошенко предварительные результаты досрочных парламентских выборов и возможности для проведения реформ.

Как сообщается в четверг на сайте партии, Тимошенко и Волкер также обсудили вопросы борьбы с коррупцией и двустороннее сотрудничества между США и Украиной.

На встрече также обсуждалась тема военной агрессии России на востоке Украины, и возможные пути окончания войны и установление мира на Донбассе.

Лидер «Батькивщины» подчеркнула важность сохранения политики санкций против Российской Федерации до завершения войны на Донбассе и возвращения Крыма Украине.

Тимошенко также поблагодарила США за помощь Украине и призвала демократический мир к активизации усилий для скорейшего разрешения конфликта на Донбассе.

«Я благодарю за все ваши усилия по установлению мира в нашем государстве. Мы это очень высоко ценим. Только вместе мы сможем преодолеть российскую агрессию», — сказала Тимошенко.

«В свою очередь Волкер заверил в поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, подчеркнув, что США и впредь будут прилагать усилия для установления мира на Востоке страны», — сказано в сообщении.

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Тимошенко рассказала Волкеру о плане «Баткивщины» по реформированию страны — «8 законопроектов за 100 часов».

Во встрече также принимал участие временный поверенный в делах США в Украине, посол Уильям Тейлор.

Юлия Тимошенко, Курт Волкер
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