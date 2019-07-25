Зеленский встретился со своими будущими депутатами

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг в Киеве провел встречу с будущими народными депутатами от партии «Слуга народа».
Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» участники встречи, на ней присутствовали практически все будущие нардепы от «Слуги народа», избранные как по списку, так и по мажоритарным округам.
В частности, кандидат в народные депутаты по списку «Слуги народа» Данил Гетьманцев рассказал, что на встрече обсуждали общие принципы предстоящей работы в Верховной Раде.
«Не лгать. Не воровать. Не отступать. Это квинтэссенция того, что он (Зеленский — Ред.) говорил», — сказал Гетьманцев в комментарии после встречи.
«Если пересказать, о чем был разговор. Мы говорили о том, как мы встретились... о том, почему встретились. Он говорил, собственно говоря. Мы сидели, слушали, но согласились с ним. Мы говорили о том, для чего мы встретились и что планируем делать. Мы говорили о том, что для нас важно остаться в истории государства, не опозорить себя, свою политическую силу, свои семьи... Это такая мировоззренческая основа, на которой мы будем в дальнейшем строить свои отношения во фракции и свои действия будем от этого отталкивать», — рассказал будущий парламентарий.
Кроме того, несколько участников встречи сообщили, что на мероприятии присутствовал и.о.главы Службы безопасности Украины Иван Баканов.
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