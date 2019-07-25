В Германии побит температурный рекорд

В Германии в прошлую среду, по всей вероятности, был побит тепловой рекорд, а метеорологи обещают, что далее погода будет еще более знойной. Об этом сообщает Укринформ.
В городке Гейленкирхен в Северной Рейн-Вестфалии были зафиксированы 40,5 градуса (в тени). Это, по утверждению Немецкой метеослужбы (DWD), превышает предыдущий рекорд от 5 июля 2015 года — 40,3 градуса в Баварии. Сейчас метеорологи проверяют эти данные, зафиксированные на измерительной станции НАТО. Если они подтвердятся, рекорд будет признан официально.
В некоторых регионах страны коммунальные службы поливают автодороги водой, чтобы предотвратить расплавление асфальта, а также торфяники, чтобы предотвратить пожары. Deutsche Bahn проводит испытания на полигоне с начала июля, целью которого является просчет температур, которые могут привести к повреждению железнодорожных путей и, соответственно, опасности движения. Изучаются пути для предотвращения этого, в частности, посредством применения спецпокрытия. Такие же исследования проводят австрийские и швейцарские железнодорожники.
На местах принимаются различные меры помощи гражданам — от бесплатной раздачи воды до обеспечения мороженым.
Это уже вторая «горячая волна» в Германии этим летом, первая была в конце июня. По мнению экспертов, в будущем в Германии чаще будут возникать такие аномальные периоды чрезвычайного тепла, когда температура в бассейне Рейна может достигать даже 46 градусов.
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