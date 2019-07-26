НАБУ и Генпрокуратура пришли с обысками в Окружной админсуд Киева

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и сотрудники Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски в помещении Окружного административного суда Киева (ОАСК)
Как сообщается на странице НАБУ в Фейсбуке, обыски проходят в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.
В Бюро указали, что на данный момент это вся информация, которую можно сообщить, ввиду необходимости сохранения тайны следствия.
На 14.00 пятницы анонсирован брифинг директора НАБУ Артема Сытника и руководителя Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка относительно расследования резонансных дел.
В свою очередь, судья-спикер Окружного админсуда Богдан Санин подтвердил факт обыска в суде. «Подтверждаем, что в настоящее время НАБУ проводит обыски в ОАСК», — написал он на своей странице в Фейсбуке.
Санин также анонсировал проведение брифинга о сложившейся ситуации.
Окружной админсуд Киева возглавляет Павел Вовк.
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