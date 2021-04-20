В Украине задержали хакера, укравшего десятки миллионов долларов из американских и канадских банков

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с американскими правоохранительными органами, заблокировали в Херсонской области противоправную деятельность хакера, которому, по предварительным данным, удалось украсть десятки миллионов долларов со счетов финансовых учреждений Северной Америки.

«Злоумышленнику удалось похитить реквизиты доступа к банковским счетам более тысячи граждан США и Канады, а также украсть более $300 000. В дальнейшем персональная и конфиденциальная информация использовалась через анонимные торговые площадки в „DarkNet“. Точная сумма нанесенного злоумышленником ущерба устанавливается. По предварительным оценкам специалистов, общая сумма украденных средств может достигать десятков миллионов долларов», — сообщается на сайте СБУ во вторник.

В спецслужбе сообщили о получении неопровержимых доказательств противоправной деятельности хакера. Оперативники установили, что злоумышленник использовал вредоносное программное обеспечение, приобретенное у других участников хакерской сообщества, однако отдельные модули он создавал и оптимизировал лично.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), проводится досудебное следствие.