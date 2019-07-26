SkyUp запустит новые внутренние рейсы по 500 гривен

Авиакомпания SkyUp осенью 2019 запустит новые внутренние маршруты со стоимостью билетов от 500 гривен в один конец.
Об этом сообщается на странице компании в Facebook.
Отмечается, что с 25 октября 2019 года до 28 марта 2020 года будет работать рейс Киев — Харьков и Харьков — Киев (по понедельникам, средам и пятницам). Стоимость билета — от 498 гривен в один конец без багажа.
Кроме этого, SkyUp впервые в Украине соединит прямыми рейсами Харьков и Львов.
Рейсы Харьков — Львов и Львов — Харьков стартуют 17 октября и будут выполняться дважды в неделю — в четверг и воскресенье. Стоимость — от 639 гривен в один конец без багажа.
Также авиакомпания запускает маршруты Киев — Запорожье и Запорожье — Киев, которые начнут работать 28 октября. Стоимость — от 498 гривен в один конец без багажа. Рейсы будут выполняться по понедельникам, вторникам, средам и пятницам.
SkyUp сообщила, что расширяет полетную программу из Киева во Львов: с 17 по 26 октября — по четвергам и воскресеньям, с 27 октября по 28 марта 2020 года — понедельник, вторник, пятница, воскресенье. Стоимость — от 498 грн в один конец без багажа.
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