В «Слуге народа» опровергли сообщение о переговорах с депутатами РФ

Партия «Слуга народа», а также избранные от нее народные депутаты не проводили никаких консультаций с представителями российской законодательной или исполнительной власти, подчеркивают в партии.
«Мы не планируем таких консультаций и в будущем, за исключением устоявшихся международных форматов, в рамках которых подобного рода контактов нельзя избежать», — заявили агентству «Интерфакс-Украина» в партии.
В «Слуге народа» указали, что переговоры с Россией от имени Украины могут вести только президент Украины или лица, уполномоченные на такие переговоры в соответствии с его распоряжениями и действующим законодательством.
«Избранные от партии „Слуга народа“ депутаты предупреждены о недопустимости личных контактов с действующими представителями российской власти. Даже попытки установить подобные контакты будут рассматриваться как нарушение фракционной дисциплины и принципов партии», — пояснили в политсиле.
Позиция «Слуги народа» в отношении контактов с представителями российской власти может быть изменена только в случае достижения прогресса в деэскалации ситуации в отношениях между странами — освобождения украинских моряков, военнопленных и политзаключенных, и устойчивого прекращения огня на Донбассе, отметили в партии.
26 июля председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий выразил готовность к обмену визитами между парламентами России и Украины и налаживанию полномасштабных контактов.
«Некоторые (из украинских депутатов Верховной Рады нового созыва — Ред.) уже вышли на связь и начинаем работать», — сказал Слуцкий, отвечая на вопрос о контактах с новым составом Верховной Рады.
Отвечая на вопрос о том, кто именно выходил на контакты с депутатами Госдумы, он сказал: «Я имею в виду именно блок Зеленского („Слуга народа“ — Ред.), но я не буду называть имен, также я, если позволите, не буду называть имен по понятным причинам некоторых конгрессменов США, с которыми мы также находимся в тесном контакте».
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