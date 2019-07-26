В РФ заявили о контактах «Слуги народа» с российскими депутатами

Некоторые члены будущей фракции президента Украины Владимира Зеленского в новой Верховной Раде якобы вышли на контакт с депутатами Госдумы. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, восстановление контактов Рады и Госдумы «зависит от доброй воли в первую очередь представителей парламентского большинства». «Пока во многом для нас это „черный ящик“, — цитируют его российские СМИ.- Но, не называя имен, скажу, что некоторые из них уже вышли на связь и уже мы с ними начинаем работать».

«Я имею в виду именно блок Зеленского», — добавил Слуцкий.

«Очень и очень хотелось бы надеяться, что в ближайшие месяцы мы возобновим — не будем загадывать, в каком масштабе — системное сотрудничество с Верховной Радой», — резюмировал российский депутат.

Напомним, что по результатам выборов «Слуга народа» получит 254 мандата в новой Раде.