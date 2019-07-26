В РФ заявили о контактах «Слуги народа» с российскими депутатами

Некоторые члены будущей фракции президента Украины Владимира Зеленского в новой Верховной Раде якобы вышли на контакт с депутатами Госдумы. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, восстановление контактов Рады и Госдумы «зависит от доброй воли в первую очередь представителей парламентского большинства». «Пока во многом для нас это „черный ящик“, — цитируют его российские СМИ.- Но, не называя имен, скажу, что некоторые из них уже вышли на связь и уже мы с ними начинаем работать».
«Я имею в виду именно блок Зеленского», — добавил Слуцкий.
«Очень и очень хотелось бы надеяться, что в ближайшие месяцы мы возобновим — не будем загадывать, в каком масштабе — системное сотрудничество с Верховной Радой», — резюмировал российский депутат.
Напомним, что по результатам выборов «Слуга народа» получит 254 мандата в новой Раде.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016