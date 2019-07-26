Москва предложила Украине продлить контракт по транзиту газа на год

Москва предложила Киеву продлить на год действующий контракт по транзиту газа на имеющихся условиях, украинская сторона пока не отреагировала. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, передает «РИА Новости».
Он добавил, что вопрос корректировок может быть рассмотрен на коммерческих переговорах между компаниями. «Пока мы не видим реакции. Нужно, чтобы правительство прокомментировало, потом мы будем просто обсуждать это на той же самой консультации», — сказал российский министр.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российские власти намерены заключить с Украиной краткосрочное соглашение по транзиту газа, оно придет на смену заканчивающемуся в этом году десятилетнему договору. Собеседник агентства указывал, что новая сделка на десять лет, которую хочет заключить Украина, не выгодна российской стороне.
В свою очередь «Нафтогаз» заявил, что не получал от российской стороны предложение о заключении краткосрочного контракта. Исполнительный директор компании Юрий Витренко указывал, что «Газпром» должен официально ответить на предложение Еврокомиссии по десятилетнему контракту и, в случае если он не принимает это предложение, представить свой вариант.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016