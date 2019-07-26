Москва предложила Украине продлить контракт по транзиту газа на год

Москва предложила Киеву продлить на год действующий контракт по транзиту газа на имеющихся условиях, украинская сторона пока не отреагировала. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, передает «РИА Новости».

Он добавил, что вопрос корректировок может быть рассмотрен на коммерческих переговорах между компаниями. «Пока мы не видим реакции. Нужно, чтобы правительство прокомментировало, потом мы будем просто обсуждать это на той же самой консультации», — сказал российский министр.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российские власти намерены заключить с Украиной краткосрочное соглашение по транзиту газа, оно придет на смену заканчивающемуся в этом году десятилетнему договору. Собеседник агентства указывал, что новая сделка на десять лет, которую хочет заключить Украина, не выгодна российской стороне.

В свою очередь «Нафтогаз» заявил, что не получал от российской стороны предложение о заключении краткосрочного контракта. Исполнительный директор компании Юрий Витренко указывал, что «Газпром» должен официально ответить на предложение Еврокомиссии по десятилетнему контракту и, в случае если он не принимает это предложение, представить свой вариант.