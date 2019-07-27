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Украина удержалась на 13-м месте среди производителей стали

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Украина удержалась на 13-м месте среди производителей стали


Украинские металлурги в июне 2019 года по сравнению с июнем прошлого года сократили производство стали на 3% — до 1,659 млн тонн, сохранив при этом 13-е место в списке мировых производителей этой продукции.

Об этом сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association), передает УНИАН.

Согласно сообщению, по итогам июня лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 87,5 миллиона тонн (рост на 10% к июню 2018 года).

Далее следуют: Индия (9,3 млн тонн, +4%), Япония (8,8 млн тонн, +0,4%), США (7,3 млн тонн, +3,1%), Южная Корея (5,96 млн тонн, −2,6%), Россия (5,88 млн тонн, −2,6%), Германия (3,4 млн тонн, −5,8%), Бразилия (2,8 млн тонн, −3,1%), Турция (2,7 млн тонн, −11%), Иран (2,16 млн тонн, +6,1%), Италия (2,1 млн тонн, −2,5%), Тайвань (1,96 млн тонн, −0,3%).

В целом в июне 2019 года по сравнению с июнем прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 4,6% — до 158,98 миллиона тонн.

По итогам января-июня текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,2% — до 10,93 миллиона тонн, сохранив 13-е место в мировом рейтинге производителей стали.

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Украина по итогам 2013 года занимала 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 миллиона тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 миллиона тонн.

С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый — военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей.

Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, — снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 и 2016 годов Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге.

металлургия, сталь
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кто был никем...

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Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как менять нашу экономику

Если пустить все на самотек, то придется не только забыть о производстве самолетов или пассажирских вагонов, но и наша страна превратится в импортера продовольствия. Тогда и сомнительный статус «аграрной сверхдержавы», которым справедливо возмущаются украинские промышленники и экономические эксперты, станет недоступной мечтой.
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