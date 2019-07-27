Bellingcat подверглась кибератаке из-за расследования действий России

BellingcatОснователь команды расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс сообщил о кибератаке против исследовательской группы, которую он связывает с расследованиями в отношении России. Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам Хиггинса, снова Bellingcat становится мишенью кибератак, и, скорее всего, они связаны с нашей работой по России.
«Я считаю, что одним из способов измерить наше влияние является то, как часто агенты России пытаются атаковать нас, это делают их хакеры, или тролли, или медиа», — заяви Хиггинс.
Впоследствии он добавил, что вероятно российские хакеры атаковали защищенную платформу электронной почты, которую использует команда Bellingcat. Речь идет о швейцарской ProtonMail, которая на прошлой неделе сообщила о попытках «скомпрометировать своих пользователей». Отмечается, что атака была узко нацеленной, в частности, на журналистов-расследователей, которые изучают деятельность российской разведки.
Отметим, что Bellingcat известна своими расследованиями отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери и разоблачением причастности к этому российских спецслужб, а также расследованием о сбитом рейсе MH17 над Донбассом.
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