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В Грузии арестован бывший министр обороны

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Городской суд Тбилиси поместил под стражу бывшего министра обороны Грузии, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».

Политику предъявили обвинение по делу о беспорядках на митингах в столице 20-21 июня. Как рассказал адвокат Окруашвили Мамука Чабашвили, речь идет о ч.1 и 2 ст. 225 УК Грузии (организация группового насилия, участие в нем и руководство им).

По словам защитника, формулировка обвинения состоит в том, что Окруашвили был среди тех, кто на митинге 20 июня призывал участников к насилию и нападению на здание парламента.

Экс-министр и еще четыре человека, которые участвовали в нападении на полицейских и штурме парламента, были задержаны 25 июля.

Окруашвили был министром обороны Грузии в 2004-2006 годах. В годы президентства Михаила Саакашвили он также возглавлял МВД и Министерство экономического развития.

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Акции протеста начались в Грузии 20 июня. Они были вызваны инцидентом при участии российского депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия занял кресло спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство грузинской оппозиции. Демонстранты собрались у здания парламента с политическими требованиями. Полиции для разгона митингующих пришлось применить слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. В столкновениях пострадали 240 человек.

Генпрокуратура страны назвала массовую акцию протеста возле здания парламента организованной попыткой захвата власти. Расследование ведется по делу об организации массовых беспорядков и мятежу в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти.

Грузия, Ираклий Окруашвили
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Михаил Подоляк
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