Зеленский призвал глав церквей Украины к диалогу

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.

«Поздравляю всех с Днем крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве — наша сила и наше будущее!», — написал он в Twitter в воскресенье.

На данный момент на территории Украины действует сразу несколько православных церквей. Это Украинская православная церковь Московского патриархата, Православная церковь Украины и «восстановленный» Киевский патриархат.