Ryanair на один день снизил цену билетов

Лоукостер Ryanair объявил распродажу 120 тысяч авиабилетов с 25% скидкой на путешествия с 1 октября до 30 ноября 2019 года.

Как сообщается на сайте Ryanair, акционные билеты можно купить до конца суток 29 июля.

В частности, самые дешевые билеты из Киева доступны по цене от €13 евро, из Львова — от €14 (цены указаны в одну сторону).

Как сообщалось 28 июля, Ryanair поднял размер максимального сбора за услугу приоритетной посадки, а также перевозки мелкого багажа весом до 10 кг. Согласно обновленной информации на сайте лоукоста, теперь диапазон сбора за приоритетную посадку составляет €6-12 и является одинаковым как в случае оформления услуги во время бронирования билета, так и после этого.

Ранее диапазон цен составлял €6-10. Перевозка багажа до 10 кг теперь стоит €10-17,5 при оформлении услуги во время бронирования и €10-25 после покупки авиабилета.