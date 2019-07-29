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Ryanair на один день снизил цену билетов

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Ryanair на один день снизил цену билетов

Лоукостер Ryanair объявил распродажу 120 тысяч авиабилетов с 25% скидкой на путешествия с 1 октября до 30 ноября 2019 года.

Как сообщается на сайте Ryanair, акционные билеты можно купить до конца суток 29 июля.
В частности, самые дешевые билеты из Киева доступны по цене от €13 евро, из Львова — от €14 (цены указаны в одну сторону).

Как сообщалось 28 июля, Ryanair поднял размер максимального сбора за услугу приоритетной посадки, а также перевозки мелкого багажа весом до 10 кг. Согласно обновленной информации на сайте лоукоста, теперь диапазон сбора за приоритетную посадку составляет €6-12 и является одинаковым как в случае оформления услуги во время бронирования билета, так и после этого.

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Ранее диапазон цен составлял €6-10. Перевозка багажа до 10 кг теперь стоит €10-17,5 при оформлении услуги во время бронирования и €10-25 после покупки авиабилета.

Ryanair
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Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

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