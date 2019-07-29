Супрун рассказала, что будет делать после отставки

До официального назначения нового состава Кабмина команда Минздрава продолжит работу над изменениями в системе здравоохранения. Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сказала журналистам на западе с начала всеукраинской акции по вакцинации против дифтерии и столбняка, сообщает Укринформ.
«До того момента, пока будет официально представлен кандидат на должность премьер-министра, который определится с кандидатурами в министерства, мы продолжаем работать в министерстве. Если останемся — будем дальше работать, если не останемся — передадим всю работу, которая была сделана, планы, которые далее должны быть реализованы», — отметила Супрун.
Она подчеркнула, что здравоохранение должно быть вне политики независимо от социального или материального статуса.
«Врачи должны дальше спокойно работать и передавать друг другу знания и работу, которая будет сделана. Поэтому спокойно ждем. Мы услышали много раз публично, что это будет продолжаться», — сказала Супрун.
В случае, если не войдет в следующий состав Кабмина, Супрун планирует издать книгу о здоровый образ жизни и привлекать иностранные инвестиции в украинскую систему здравоохранения.
«Многие меня спрашивают, будет ли издана книга советов относительно здорового образа жизни. Я недавно заходила в книжный магазин „Є“ и спрашивала, есть ли у них книги о здоровье. Нет. В Украине очень мало книг о здоровье. Есть кулинарные книги или книги для студентов-медиков, но нет общих для людей. Поэтому, возможно, будем заниматься таким просветительством. И буду делать все возможное, чтобы трансформация (системы здравоохранения — ред.) и дальше происходила... и помогать, чтобы было больше инвестиций, так же иностранных, как и украинских в нашу систему здравоохранения. Потому что в нашей инфраструктуре все плохо, а у государства нет много средств, чтобы это делать», — сказала Супрун.
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