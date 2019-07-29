Польша предлагает учредить в ООН должность спецпредставителя по Украине

Польша выступает за появление в ООН должности специального представителя генсека Организации по ситуации в Украине и расширение нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия). Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел республики Яцек Чапутович на встрече с журналистами, посвященной предстоящему в августе председательству страны в Совете Безопасности ООН.
«В дискуссии по Украине мы представили определенные конкретные решения. Одним из них было назначение спецпосланника генсека ООН по вопросам конфликта в Украине», — сказал министр, подчеркнув, что «это предложение пока не было принято». «Мы считаем, что стоит подумать об институте, который мог бы продолжать заниматься разрешением этого конфликта», — добавил он.
«С нашей точки зрения, нормандский формат не принес планируемых результатов», — сказал Чапутович, обратив внимание на предложение властей Украины расширить этот формат, подключив к нему таких игроков, как США и Великобритания. «Мы считаем, что стоит присмотреться к этому предложению. Возможно, это хорошее решение», — указал глава МИД Польши.
Польша второй раз будет председательствовать в Совбезе ООН за период своего непостоянного членства в этой организации (2018-2020 гг.). Среди приоритетов республики — укрепление роли международного права, защита гражданского общества в военных конфликтах и проблемы безопасности в непосредственном соседстве страны.
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