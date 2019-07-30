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Данилюк озвучил, чем будет заниматься СБУ после реформы

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Данилюк озвучил, чем будет заниматься СБУ после реформы

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк обсудил с представителями Международной консультативной группы по вопросам реформы сектора безопасности и обороны (IAG) внедрение реформы СБУ. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

«Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел встречу с представителями Международной консультативной группы (IAG) по вопросам реформы сектора безопасности и обороны. Во время встречи стороны обсудили, в частности, процесс внедрения реформы Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе встречи Данилюк отметил, что создание мощной СБУ, которая будет выполнять, прежде всего, задачу контрразведки — сегодня один из самых главнейших приоритетов.

Также секретарь СНБО напомнил, что в Офисе президента Украины Владимира Зеленского уже готовятся законопроекты относительно реформирования СБУ и разведывательных органов.

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Сообщается, что представители Международной консультативной группы, в которую вошли члены Консультативной миссии ЕС, офиса НАТО, представительства ЕС и посольства США в Украине, выразили поддержку инициативы относительно реформирования органов сектора безопасности и обороны и готовность делиться международным опытом в этом.

СБУ, Александр Данилюк
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Вторник, 30 июля 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

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