Авиакомпания SkyUp с октября открывает новые рейсы в Чехию

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает с октября прямые регулярные рейсы из Киева в Пардубице, а также из Харькова и Львова в Прагу (все — Чехия).
Согласно сообщению на сайте авиакомпании, рейс Киев-Пардубице запускается с 22 октября 2019 года и будет осуществляться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билета без багажа — от 1,2 тыс. грн.
Кроме того, из аэропорта Пардубице SkyUp организовывает шатлы в Прагу. Автобусы будут отправляться через 30 минут после прибытия самолета. Билеты на шатл можно будет купить на сайте SkyUp или в аэропорту Пардубице. Стоимость — EUR3 в одну сторону, EUR5 — в обе.
Рейс Харьков-Прага запускается с 17 октября 2019 года и будет осуществляться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета без багажа — от 1,5 тыс. грн.
Рейс Львов-Прага запускается с 17 октября 2019 года и будет осуществляться также два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета без багажа — от 992 грн.
ООО «Авиакомпания «Скайап» создано в июне 2017 года. Вначале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право полетов в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев — Шарм-эль-Шейх.
В настоящее время флот авиакомпании насчитывает восемь самолетов: шесть Boeing 737-800 и два Boeing 737-700.
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