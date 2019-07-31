Дым от пожаров в Сибири достиг Монголии

Дым от пожаров в Сибири уже достиг Монголии, минувшим вечером смог наблюдался в Улан-Баторе. Как сообщает Эхо Москвы, в то же время на монгольскую территорию пожары пока не перекинулись. Местные власти фактом «обеспокоены».

По данным СМИ, на территории России в 11 регионах продолжаются лесные пожары, распространившиеся на территорию 3 млн гектаров.

При этом тушение пожаров на труднодоступных и удаленных территориях признано экономически нецелесообразным. Режим ЧС введен в двух регионах.

Лесные пожары привели к задымлению и смогу в крупных городах — Челябинске, Омске, Новосибирске, Красноярске.

Ранее дым от сибирских пожаров достиг Казахстана.