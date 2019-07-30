Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,5 млн га



Площадь природных пожаров в Красноярском крае РФ за сутки увеличилась на более чем 50 тыс. га и теперь составляет свыше 1 млн га. Об этом сообщается на сайте Лесопожарного центра в Красноярске.

По данным на 10:00 по местному времени (06:00 по Киеву), на территории края действует 99 лесных пожаров на общей площади 1,042 млн га, в том числе 80 — в зоне контроля на площади почти 1,038 млн га. Для ликвидации пожаров привлечены 494 человека и 13 единиц техники.

В Иркутской области за сутки потушили шесть природных пожаров на площади около 2 тыс. га, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, на утро 30 июля локализовано 11 возгораний. Их площадь составляет около 7 тыс. га, из которых 6,7 тыс. га покрыто лесом.

Накануне на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также в части Бурятии ввели режим ЧС, пожарам присвоили высший, пятый класс опасности.

По данным российского федерального агентства «Авиалесоохрана», большинство пожаров бушует на отдаленных и труднодоступных территориях. Красноярский губернатор Александр Усс говорил, что речь идет в основном о северных районах, где возгорания часто возникают из-за грозовой активности. Он охарактеризовал ситуацию как обычное природное явление и отметил, что в так называемых зонах контроля пожары «по определению не тушат». По мнению властей, огонь не угрожает населенным пунктам и объектам экономики и затраты на тушение могут быть больше предполагаемого ущерба от пожаров.