Зеленский хочет аэропорт в Черкассах

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы в городе Черкассы был аэропорт.
Как сообщает пресс-служба президента, во время рабочей поездки в Черкасскую область в среду Зеленский осмотрел Черкасский аэропорт.
Директор аэропорта Иван Далибожак отметил, что капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы начат в 2018 году, стоимость работ составляет 128 млн грн, есть проектная документация на перрон и рулевую дорожку. Он отметил, что из Черкасс в Киев ведет единственная дорога, поэтому есть необходимость в авиасообщении.
По словам директора аэропорта, до 1 декабря 2019 года взлетно-посадочную полосу планируют сдать в эксплуатацию.
«А техника сегодня появилась или была? Очень много областей, где техника появляется в день моего выезда», — обратился к присутствующим журналистам Зеленский.
Президент спросил, сколько нужно средств и времени, чтобы полностью завершить комплекс. По словам местных чиновников, для этого необходимо два года и около 750 млн грн, при этом строительство можно разбить на очереди и параллельно запустить авиасообщение.
«Вы обращались к бизнесу, крупным предприятиям области, чтобы они помогли с финансированием?» — поинтересовался глава государства.
Со своей стороны заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук отметил, что переговоры с бизнесом проводятся, однако бизнес ждет формирования нового правительства.
«Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт», — подчеркнул Зеленский.
Черкасский аэропорт был открыт в 1984 году. Он имел статус международного и обслуживал до 80 рейсов в сутки. Регулярное авиационное сообщение самолетами в аэропорту не осуществляется с 1997 года, окончательно он прекратил принимать самолеты в 2001 году. В 2018 году был начат капитальный ремонт полосы. Строительная готовность объекта на середину июля 2019 — 43%.
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