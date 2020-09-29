Зеленский обещает до конца своей каденции аэропорт в Виннице

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за срок его президентства появится современный аэропорт в Виннице.
«Вы увидите за мою каденцию строительство аэропорта в Виннице. А вот почему люди, которые выросли у вас, стали великими политиками, которые из Винницы, и почему они до этого момента не строили аэропорт в Виннице — это им надо ставить этот вопрос», — сказал он на брифинге во вторник во время рабочей поездки в Винницкую область, передает Интерфакс-Украина.
Зеленский указал, что ему не известна информация о якобы перенаправлении средств с аэропорта Винницы на аэропорт Мукачево, где не строится аэропорт.
«Мы подписали соглашение со Словакией, и Ужгород временно будет работать. А потом мы будем не ремонтировать, а строить новый центральный международный аэропорт Закарпатья. Вряд ли он будет в Мукачево или Ужгороде, потому что из-за географического положения это, в принципе, практически невозможно. Поэтому это другое место. И думаю, что это немного некорректная информация», — подчеркнул он.
Президент отметил, что в 2020 году на все проекты, связанные с аэропортами, не хватало средств из-за ситуации с COVID-19. А с 2021 года начнут строиться в различных городах взлетно-посадочные полосы и терминалы.
«Я поставил задачу министру инфраструктуры. У него есть план приоритетных аэропортов, которые будут строиться», — указал он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016