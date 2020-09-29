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Зеленский обещает до конца своей каденции аэропорт в Виннице

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Зеленский обещает до конца своей каденции аэропорт в Виннице

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за срок его президентства появится современный аэропорт в Виннице.

«Вы увидите за мою каденцию строительство аэропорта в Виннице. А вот почему люди, которые выросли у вас, стали великими политиками, которые из Винницы, и почему они до этого момента не строили аэропорт в Виннице — это им надо ставить этот вопрос», — сказал он на брифинге во вторник во время рабочей поездки в Винницкую область, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что ему не известна информация о якобы перенаправлении средств с аэропорта Винницы на аэропорт Мукачево, где не строится аэропорт.

«Мы подписали соглашение со Словакией, и Ужгород временно будет работать. А потом мы будем не ремонтировать, а строить новый центральный международный аэропорт Закарпатья. Вряд ли он будет в Мукачево или Ужгороде, потому что из-за географического положения это, в принципе, практически невозможно. Поэтому это другое место. И думаю, что это немного некорректная информация», — подчеркнул он.

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Президент отметил, что в 2020 году на все проекты, связанные с аэропортами, не хватало средств из-за ситуации с COVID-19. А с 2021 года начнут строиться в различных городах взлетно-посадочные полосы и терминалы.

«Я поставил задачу министру инфраструктуры. У него есть план приоритетных аэропортов, которые будут строиться», — указал он.

Винница, аэропорт, Владимир Зеленский
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