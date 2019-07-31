Химический бизнес Фирташа завтра могут принудительно разделить

Бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская допускает возможность принудительного разделения активов азотной химии Group DF олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«АМКУ может впервые за 20 лет принять решение о принудительном разделении монополиста», — заявила Загребельская.

1 августа 2019 года Комитет планирует, в частности, рассмотреть дело о злоупотреблении монопольным положением компаний «Азот», «Северодонецкое объединение Азот», «Ривнеазот» и «НФ Трейдинг Украина» на рынке первичной реализации минеральных азотных удобрений в 2014-2017 годах.

По словам Загребельской, в начале июня 2019 года глава АМКУ сообщил, что «группе за такие нарушения грозит не только штраф, но и принудительное разделение ее химических активов».

Напоминим, что активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа консолидирует группа Ostchem, которая включает в себя предприятия по производству азотных удобрений «Азот» (Черкассы), «Ривнеазот», «Северодонецкое объединение Азот» (Луганская обл.) и «Концерн Стирол» (Донецкая обл., контроль над этим предприятием потерян из-за оккупации части Донбасса).