С началом августа в Украине похолодает, по ночам значительно

В Украине в четверг, 1 августа, ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и с дневной температурой воздуха 18-23° тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«1 августа облачно с прояснениями. На Закарпатье, Прикарпатье и Одесчине кратковременные дожди, местами грозы, в Карпатах ночью местами значительные дожди; на остальной территории без осадков, лишь днем на севере Левобережья в отдельных районах небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с», — говорится в сообщении.

Температура ночью будет составлять 9-14°, днем 18-23°; в южной части и на Закарпатье ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, днем 24-29°.

В последующие два дня в Украине сохранится переменная облачность. 2 августа в западных, северных и местами центральных областях, 3 августа в южной части страны и Карпатском регионе ожидаются небольшие, днем 3 августа на юге умеренные кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью 9-14°, днем 18-23°, в западных и центральных областях до 26°; в южной части и на Закарпатье ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, днем 24-29°.

4 августа, по прогнозам синоптиков, в южной части, восточных и в большинстве центральных областей будут грозовые дожди, местами значительные, в северных и западных областях ночью без осадков, днем небольшие кратковременные дожди. В то же время 5 августа в Украине без осадков, лишь ночью в Приазовье, днем на западе и севере страны местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью будет составлять 9-15°, днем 19-24°, на юге до 27°.

В Киеве и Киевской области 1 августа без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью в столице составит 11-13°, днем 18-20°; по области ночью 9-14°, днем 18-23°.

В течение 2-3 августа в Киеве сохранится переменная облачность, без существенных осадков, лишь днем 2 августа ожидается небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°.

4-5 августа в столице ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°.