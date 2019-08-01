Трамп позвонил Путину

В ходе телефонного разговора в среду вечером президенты США и России обсудили не только проблему лесных пожаров в Сибири. Темой их разговора были и вопросы двухсторонней торговли, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.
«Лидеры обсудили торговлю между Россией и США», — сказал Гидли.
Ранее в Кремле сообщили, что Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину и предложил от имени США помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. Там отметили, что российский президент поблагодарил американского коллегу и выразил надежду, что слова Трампа станут «залогом восстановления в будущем полноформатных отношений между двумя странами».
В последний раз Путин и Трамп встречались 28 июня, во время саммита G20 в японской Осаке. Тогда оба лидера согласились с тем, что в интересах всего мирового сообщества улучшить двухсторонние отношения.
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