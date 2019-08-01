Шри-Ланка отменила плату за визы для граждан 48 стран, в том числе украинцев

Шри-Ланка 31 июля объявила, что отменила оплату за одномесячную визу для граждан 48 стран, в том числе и для украинцев. Мера будет действовать в течение шести месяцев, начиная с 1 августа.

Правительство ожидает значительного наплыва туристов. «Если не будет выгодно, мы приостановим эту программу», — сказал министр туризма Джон Амаратунга.

На этом мероприятии правительство может потерять около 4,3 миллиарда рупий (24 миллиона долларов) — сумму, которую оно могло бы получить от сборов за визы.

Напомним, что семеро смертников из местной мусульманской группы National Thowheed Jammath 21 апреля напали на три церкви и три роскошные отеля, убив 263 человека, среди которых 45 иностранцев, преимущественно из Китая, Индии, США и Великобритании.

Премьер-министр Ранил Викремесинге заверил, что Шри-Ланка сейчас безопасна для туристов, и «безопасность вернулась к нормальному состоянию».

Около 200 человек задержаны, а полиция продолжает расследование, сказал он.