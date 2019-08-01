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СМИ сообщили об отставке Богдана

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СМИ сообщили об отставке Богдана

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в ОП.

«Заявление подано президенту в четверг», — сказал собеседник агентства.

Эту же информацию дает со ссылкой на свои источники «Украинская правда». Однако там сообщили,что другие источники, в том числе, в Офисе президента, не подтвердили информацию об увольнении.

Андрей Богдан
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Комментарии (2)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 2 минуты назад

UA . ЗМІНА ВЛАДИ В УКРАЇНІ ЦЕ БРЕХНЯ БУЛА ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКА ФАЛЬСИФІКАЦІЙНА ЯДЕРНА ФАШИСТСЬКА ОКУПАЦІЙНА ВЛАДА ПУТІНА ЯНУКОВИЧА ПОРОШЕНКА ТРАМПА ЗЕЛЕНСЬКОГО КОЛОМОЙСЬКОГО ТАК І ЗАЛИШИЛАСЬ ЗМІНИЛИСЬ ТІЛЬКИ МАСКИ ШОУ СМЕРТЬ НАСТРАШНІШИМ ВБИВЦЯМ ДВАДЦЯТИ МІЛЬЙОНІВ ЖЕРТВ ЯДЕРНОЇ ОКУПАЦІЇ КОРІННИХ НАРОДІВ СВІТУ ЯДЕРНОЮ ЗАГРОЗОЮ СМЕРТІ САДИСТСЬКИМ ДИКТАТОРСЬКИМ РОЗЗБРОЄННЯМ ЯДЕРНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ І ВНУКІВ УКРАЇНИ І ЛЮДСТВА СВОБОДУ ВСІМ ДІТЯМ І ВНУКАМ ВІД ЯДЕРНИХ УБИВЦЬ ЗАГРОЗОЮ ЗПОПЕЛЕННЯ КОНТИНЕНТІВ ЯДЕРНИМ УДАРОМ ПУТІНА ПЕРШИМ СВОБОДА АБО СМЕРТЬ.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ І ЛЮДСТВО.........

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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 6 минут назад

RU . НАЧАЛОСЬ БЕГСТВО МЫСЛЯЩИХ ЛЮДЕЙ АНАЛОГИЧНО БЕГСТВУ ИХ И ОТ ТРАМПА О КОТОРОМ ЕЩЁ ЛЕНИН СКАЗАЛ ГДЕ НЕ ПРОЛАЗИТ ГОЛОВА ТАМ СУЮТ ХВОСТ ЯДЕРНОЙ БОМБЫ.........БОГ ВСЕ ДЕТИ И ВНУКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.........

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Четверг, 1 августа 2019
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Мнения

Олег Устенко
Олег Устенко
экономист

О доверии и увольнениях

Экономика – это не только про цифры, деньги и т.д. Экономика – это еще о доверии. О доверии в том числе и к кадрам, которые формулируют и осуществляют экономическую политику.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кто был никем...

Очень показательная история. Которая доказывает, что страна у нас все ещё живая, бурлящая и в чем-то даже по хорошему сумасшедшая. Не чета соседним странам. Особенно РФ и Беларуси с их многолетней необновляемостью управленческих элит. Глобальная, надо сказать, история, которая, полагаю, войдёт в обновленные учебники по «психологии толпы».
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как менять нашу экономику

Если пустить все на самотек, то придется не только забыть о производстве самолетов или пассажирских вагонов, но и наша страна превратится в импортера продовольствия. Тогда и сомнительный статус «аграрной сверхдержавы», которым справедливо возмущаются украинские промышленники и экономические эксперты, станет недоступной мечтой.
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