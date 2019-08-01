СМИ сообщили об отставке Богдана

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в ОП.
«Заявление подано президенту в четверг», — сказал собеседник агентства.
Эту же информацию дает со ссылкой на свои источники «Украинская правда». Однако там сообщили,что другие источники, в том числе, в Офисе президента, не подтвердили информацию об увольнении.
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